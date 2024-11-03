Onlarcasını telef etti! Bir gecede telleri parçalayıp kaçtı

Antakya ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Karaoğlan, deprem sonrası Habibi Neccar Dağı'nın eteklerine yakın olan müstakil evde yaşamaya başladı. Depremde evi yıkılan Karaoğlan, dağa yakın yerde olan evinde kümeslerindeki hayvanlarına bakarak zaman geçiriyor.

(A HABER ARŞİV)

Kümesindeki hayvanların her geçen gün tek tek telef olduğunu fark eden Karaoğlan, tavuklarını ve horozlarını sansarın telef ettiğini anladı.

(A HABER ARŞİV)

Durum üzerine tuzak kuran ve 20 gün süren operasyonla sansarı yakalamayı başaran Karaoğlan, hayvanı çelik tellerle kaplı kafesin içerisine hapsetti.

(A HABER ARŞİV)

TELLERİ PARÇALAYARAK KAÇTI

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine hayvanı teslim etmek için bir gün bekleyen Karaoğlan, sabah kümese gittiğindeyse sansarın telleri parçalayarak kaçtığını fark etti.

Sansarı elinden kaçıran Karaoğlan, 30 hayvanını telef eden sansarı yakalamak için mahalle olarak nöbette olduklarını söyledi.

(A HABER ARŞİV)

"SANSAR BİZİM TAVUKLARI ÖLDÜRDÜ AMA BİZ ONA KIYAMADIK"

Karaoğlan, "Sansarlar, 15 aydır bizim tavukları telef ediyor. Biz de sansar için dün gece bir kafes hazırladık. 20 günlük süren bir operasyonda sansarı yakaladık. Sansar bizim tavukları öldürdü ama biz ona kıyamadık öldürmedik. Dün akşam kafesteydi, kafesin içine yumurta da koyduk. Sabah uyandığımızda kafese baktık sansar, kafesteki tellere parçalamış kaçmış. Sansar ismi gibi; akıllı, uyanık ve sinsi bir hayvanmış. Sansar şu ana kadar 30 tavuğumuzu öldürdü. Her akşam arkamdaki kümese ve aşağıdaki kümese geliyorlar. Her akşam bir sansar operasyonu var. " ifadelerini kullandı.