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Onlarcasını telef etti! Bir gecede kaçtı

Onlarcasını telef etti! Bir gecede kaçtı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 10:12
Hatay'ın Antakya ilçesinde 30 tavuğunu telef sansarı kurduğu tuzakla 20 günde yakalamayı başaran Hikmet Karaoğlan, kafese koyduğu sansarı bir gecede elinden kaçırdı.
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Onlarcasını telef etti! Bir gecede kaçtı
Onlarcasını telef etti! Bir gecede kaçtı
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