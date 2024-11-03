Muğla’da ormanlık alanda yangın! Alevlere havadan ve karadan müdahale

Kafaca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için 3 uçak ve 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediliyor.