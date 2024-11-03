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Muğla'da ormanlık alanda yangın! Alevlere havadan ve karadan müdahale

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 16:59
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Muğla’da ormanlık alanda yangın! Alevlere havadan ve karadan müdahale

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kafaca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için 3 uçak ve 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediliyor.

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