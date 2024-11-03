Çubuk Gölü’nün her mevsim ayrı güzelliği kamerada

Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan, çevresi çam ormanları ile çevrili Çubuk Gölü; ilçeye 11 kilometre, Bolu merkezine ise 135 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Gölün berrak suyu ve çevresini saran yemyeşil ağaçlar, ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer sunuyor. Gölün yakınında bulunan Gölbaşı köyünde de misafirlere konaklama ve yeme-içme hizmeti veriliyor.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Çubuk Gölü, gözde turizm merkezlerinden biri haline geldi. Ayrıca göl, şehir hayatından bunalan vatandaşlara huzur dolu bir ortam sunuyor.