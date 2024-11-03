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Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için transit geçişlere kapatıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 17:54
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Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için transit geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Saat 16.00 itibariyle Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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