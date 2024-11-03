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Bursaspor maçında yangın paniği! Stadyumdaki o anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 17:50 Güncelleme: 03.11.2024 17:59
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Bursaspor maçında yangın paniği! Stadyumdaki o anlar kamerada

Bursaspor-Kuşadasıspor karşılaşmasında panik dolu anlar yaşandı. Yaklaşık 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda kartonların alev almasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Stadyumdaki o anlar ise kameraya yansıdı.

Bursaspor maçına katılan yaklaşık 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda kartonların yanması nedeniyle onlarca ekip teyakkuza geçti.

Bursaspor-Kuşadasıspor mücadelesini izlemek için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na gelen 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda ilk yarı golsüz biterken, devre arasında tribünlerde bulunan kartonlar alev aldı.

STADYUMDA PANİK ANLAR KAMERADA

Kısa sürede dumanların yükselmesiyle durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edilirken yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ev sahibi takımın 4-1 yendiği karşılaşmada yangın paniği ise kameraya anbean yansıdı.

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