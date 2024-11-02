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Sivas'ta bir bölge "Divriği Milli Parkı" olarak belirlendi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 09:49
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Sivas’ta bir bölge Divriği Milli Parkı olarak belirlendi

Sivas'ın Divriği ilçesinde sınırları belirlenen bir alan "Divriği Milli Parkı" olarak ilan edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde sınırları çizilen alan Milli Parklar Kanunu gereğince "Divriği Milli Parkı" olarak belirlendi. Öte yandan, Tekirdağ'daki Çamlıkoy Tabiat Parkı sınırlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlarda, söz konusu bölgelerin haritaları ile koordinatlarına da yer verildi.

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