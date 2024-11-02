Evinin yanışını gözyaşları içinde izleyen kadın fenalık geçirdi

Olay, Elmadağ ilçesinde meydana gelen bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, baca temizliği yapılan evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin her yerine sıçrarken o anlara tanık olan ev sahibi fenalık geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan kadına çevredeki vatandaşlar müdahale ederken çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yanan evde maddi hasar oluştu.