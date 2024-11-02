Sağlık köylülerin ayağına gidiyor

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri il genelinde köylülerin sağlık sorunu yaşamaması için başlattığı mobil sağlık tarama ekiplerince çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Halk Sağlı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı ekipler, kanserin risk faktörleri, belirtileri tanı ve tedavi yöntemleri konularında köylüleri bilgilendirerek kanser tarama çalışmalarını Esençam köyünde gerçekleştirdi.

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