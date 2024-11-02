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Sağlık köylülerin ayağına gidiyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 10:33
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Sağlık köylülerin ayağına gidiyor

Düzce'de köylülerin sağlık sorunu yaşamaması için sürdürülen sağlık taramaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri il genelinde köylülerin sağlık sorunu yaşamaması için başlattığı mobil sağlık tarama ekiplerince çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Halk Sağlı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı ekipler, kanserin risk faktörleri, belirtileri tanı ve tedavi yöntemleri konularında köylüleri bilgilendirerek kanser tarama çalışmalarını Esençam köyünde gerçekleştirdi.

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