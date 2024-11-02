Kış öncesi son hazırlıklar devam ediyor

Köy yollarının daha kullanılabilir olması için çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, son olarak Yığılca'ya bağlı Yağcılar köyünde malzemeli bakım onarım çalışmalarına başladı. Bu çerçevede Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yağcılar köy yollarında bakım ihtiyacı bulunan güzergahlarda yollara malzeme serimi gerçekleştirdi. Köy yollarının daha güvenlik ve kullanabilir hale gelmesini isteyen ekipler, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.