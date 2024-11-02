Lüks sitede pilota ayakkabı dayağı! Otoparkta dövdüler

İstanbul'da bulunan lüks bir sitede oturan pilot uçuş sonrası ikametinde terlik bulamayınca site havuzuna ayakkabılarıyla gitti. Olay 22 Temmuz tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. 39 yaşındaki pilot Rıdvan K., nişanlısı ile birlikte, oturdukları sitenin havuzuna indiler. Şezlonglara geçen çift güneşlenen diğer site sakinleri tarafından uygun biçimde giyinmedikleri iddiasıyla uyarıldılar.

Pilot Rıdva K. ( AHABER ARŞİV)

AYAKKABIYLA HAVUZ BAŞINA GELDİ

İddiaya göre Rıdva K., havuza terlik yerine ayakkabı ile geldi. Site sakinleri ise kendisini, "Beyefendi havuza bu şekilde giremezsiniz, buraya böyle girmek yasak" dediler. Rıdvan K., ise komşularına "İlk defa böyle oldu, tatilden geldiğim için terlik yoktu kusura bakmayın" şeklinde cevap verdi.

Yine iddiaya göre pilotun konuşmasının ardından komşuları kendi aralarında "Kim bunlar ayol, kiracı mı bunlar, ev sahibimi bunlar, varoşlar" gibi cümleler kurdular. Komşuların tepkisi üzerine çift havuza girmekten vazgeçerek ikametlerine döndüler.

Pilotu döven Tolga D. (AHABER ARŞİV)

OTOPARKTA DÖVDÜLER

Sabah'ın haberine göre Olayın ardından 2 gün sonra Rıdvan K., ve nişanlısı siteye giriş yapacağı sırada sitede oturan Tolga D., isimli şahıs bir anda pilotun sürdüğü araca koşmaya başladı. Durumdan şüphelenen Rıdvan K., ise aracı kilitleyerek otoparka ilerledi. Bu sırada Tolga D., aracın camının açık olmasından faydalanarak genç pilotu yumruklamaya başladı. Tolga D.'nin pilotu darp ettiği sırada, "A.. Ç..., seni gebertirim. Sen havuz başında kadınlara nasıl laf söylersin" şeklinde hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

YÜZÜNDE KEMİK KIRIKLARI

Yaşanan kavgaya site güvenliği müdahale ederken Rıdvan K., yüzüne aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırıldı. Genç pilotun aldığı darbeler sonrası yüzünde kemik kırıkları oluştuğu yönünde rapor verildi.

Savcılığa giderek şikayetçi olan Rıdvan K., kendisini darp eden komşusu Tolga D.'nin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık şikayetin ardından Tolga D., hakkında, Tehdit, Hakaret ve Kasten Yaralama suçlarından iddianame düzenledi.

11 AY 20 GÜN HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Tolga D., Rıdvan K.'nin siteye girerken kendisine küfür ettiğini ve bu nedenle tartışma çıktığını belirtti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Tolga D.'yi 11 ay 20 gün hapse mahkum etti.