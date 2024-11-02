Bursa'da 2 yıldır organ nakli bekliyordu! Evinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıldır organ nakli bekleyen ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G., evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özcan G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Özcan G., evine gelen yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Özcan G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özcan G.'nin cansız bedeni, evdeki incelemenin ardından morga götürüldü.
2 YILDIR ORGAN NAKLİ BEKLİYORDU
Öte yandan Özcan G.'nin, 2 yıl önce böbrek nakli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.