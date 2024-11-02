Küçükçekmece’de otomobilden yol isteyen ambulans kamyonet çıktı

Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokağa ters yönden giren ambulans şoförüne bir otomobil sürücüsü yol vermedi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu araç tespit edildi. Aracın ambulans değil tescil kaydının kamyonet olarak göründüğü belirlendi. Polis ekipleri aracı 15 gün trafikten men ederken sürücüye 'çakar siren tertibatı bulundurmak', 'izin almaksızın reklam', 'logo işaret bulundurmak', 'cam filmi' olması ve , 'aracın ters yönde sürülmesi', 'sis farlarını uygunsuz kullanmak' ve 'seyir halinde cep telefonu kullanmak' maddelerinden toplam 23 bin 709 lira ceza yazdı.

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