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Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.11.2024 15:35
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Bolu’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde D-100 kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında D-100 kara yolunun Yeniçağa ilçesi mevkiSinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yücel Ö. idaresindeki 14 BU 684 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne giden Ali K.'nin kullandığı 34 HUR 147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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