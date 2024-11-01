01 Kasım 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 10:11
ABONE OL
Diyarbakır’da 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan, polis tarafından bacağından etkisiz hale getirildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi üzerinde fırına gelen E.V., hırsızlık girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. K.B. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K'yi bıçakladı. Olay yerine yakın olan polis uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör