Diyarbakır’da 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi üzerinde fırına gelen E.V., hırsızlık girişiminde bulunarak çalışanlar Ş.G. K.B. ve yan tarafta bulunan çiğköfteci K.K'yi bıçakladı. Olay yerine yakın olan polis uyuşturucu madde etkisinde bulunan E.V.'yi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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