Alkollü sürücü arabayı bırakıp polisten kaçtı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Bulvarı üzeri Havuzlar Mahallesi girişinde gece yarısı alkol denetimi yaptı. Uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü C.P., polis ekipleriyle önce tartıştı sonra da aracını bırakıp uygulama noktasından kaçtı. Kısa sürede polis ekiplerince yakalanan sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen C.P.'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

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