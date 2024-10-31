Narin’i kim öldürdü? Babasından yeni iddia:Nevzat intikam almak istedi | Amca Salim Güran’ın şok görüntüsü...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Nevzat Bahtiyar (AA)

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

22 KİŞİ HAKKINDA "ZORLA GETİRME" KARARI

İlk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklanırken, İddianamede yer alan detaylarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Buna göre hazırlanan iddianame kapsamında 7 Kasım'daki ilk duruşma için baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran da dahil olmak üzere 22 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı. Babanın 'müşteki', 21 kişininse 'tanık' sıfatıyla katılması için karar verildiği bilgisine ulaşıldı.

BABADAN YENİ İDDİA

İddianame sonrası ilk kez konuşan ve katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süren baba Arif Güran, yeni bir iddia ortaya attı.

Narin Güran (AA)

"BAHTİYAR KEKELEDİ, KENDİSİYLE DALGA GEÇTİM"

Baba Arif Güran, cinayet olmadan önce araba ticareti konusunda Nevzat Bahtiyar ile tartıştığını dile getirdi. Baba Güran, tartışma sırasında Bahtiyar'ın kekelediğini ve kendisinin de dalga geçtiğini söyledi.

Bu durumun ardından ise Nevzat Bahtiyar'ın inadına bu olaya karıştığını iddia eden Arif Güran, arama çalışmaları sırasında sanıktan şüphelenmesini ifade etti.

"Ama ona rağmen Narin kaybolduğunda şüphelenmemiştiniz" sorusuna yanıt veren baba Arif Güran, "Çünkü niye şüphelenmedim? Adam her gün arama çalışmasına katılıyor, her akşam camiye geliyor, yanımda oturuyor, çay içiyor, namaz kılıyor. İnsanın cesareti varsa... Kızımı götürmüş derede saklamış, o kadar cesaretli bir insan ve gelip yanımda oturdu. Bunu niye yapmasın?" ifadelerini kullandı.

Baba Arif Güran (DHA)

"BENİM EVİME KİMSE GİREMEZ"

Baba Arif Güran, dün yaptığı açıklamada, "Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat, Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime giremez. Gelmişse de bu balkonda ya bahçede oturmuştur. Hem canımı alıyorlar, kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Kızım, Türkiye'nin simgesi oldu. Toplum, net bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. 50 baro başkanı mahkemeye katılacak. Katılsınlar, benim için katılıyorlar. Zorla denilmese de gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AMCA SALİM GÜRAN'IN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesinde araçla, cesedin bulunduğu yere gittiği tespiti yer aldı.

Tutuklanan Salim Güran ifadesinde ise şunları söylemişti:

"Nevzat Bahtiyar'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü Nevzat'a seslenmedim. Onu 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00'den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bu beyanlarını kabul etmiyorum. Yeğenim Narin'i öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim."