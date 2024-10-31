Kaçak elektrik kullanılan mahallede ekiplere saldırı! Jandarma havaya ateş açtı

Dicle Elektrik saha ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinin Girmeli Mahallesi'nde kaçak elektrik kontrolü yaptıkları esnada mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. Olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açarak müdahale etmesiyle durum kontrol altına alınırken şirket çalışanları çalışmayı yarıda kesmek zorunda kaldı.

MAHALLEDE KAÇAK TÜKETİM ORANI YÜZDE 80

Dicle Elektrik ekipleri, kaçak elektrik denetimleri esnasında ise sık sık saldırılara maruz kalıyor. Son olarak kaçak kullanım oranının yüzde 80 olduğu Mardin'in Girmeli Mahallesi'nde jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışma yapmak isteyen şirket çalışanları, kısa süre içinde kaçak elektrik kullanımı gerçekleştiren mahalle sakinlerinin taciz ve tehdidine maruz kaldı. Taciz ve tehdidin saldırıya dönüştüğü esnada zor anlar yaşayan Dicle Elektrik ekibi, bölgedeki kontrollerini tamamlayamadan olay yerini terk etti.

ARBEDE SONRASI JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini ikna etmeye çalışsa da kaçak elektrik kontrolüne engel olmak isteyen bir grup, ısrarla hakaretlerine devam etti. Durum, kısa sürede arbedeye dönüşürken tarafları sakinleştirmek üzere jandarma yetkilileri mahallenin muhtarından destek istemeyi denedi. Muhtarın saha ekiplerine yönelik olumsuz tutumu gerilimi daha da artırırken jandarma, olayların büyümemesi için uyarı amaçlı havaya ateş etmek zorunda kaldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullanımına yönelik kontrol yapan Dicle Elektrik saha ekipleri, denetimi önlemeye çalışanların saldırısına uğradı (AA)



EYLÜL AYINDA 1,5 MİLYON TL'LİK KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ

Dicle Elektrik kayıtlarına göre kırsal Girmeli Mahallesi'nde kayıtlı 582 abone, tespit edilemeyen sayıda da kaçak elektrik kullanan kayıt dışı abone bulunuyor. Mahallede, yoğun şekilde klima ve elektrikli ısıtıcı kullanımına gerek duyulmadığı eylül ayında bile yaklaşık 1,5 milyon TL tutarında kaçak elektrik tüketildiği tespit edildi. Kaçak elektrik kullanımının milli ekonomide açtığı derin yara, Girmeli Mahallesi üzerinden bir kere daha gözler önüne serildi. Dicle Elektrik yetkilileri ise kaçak elektrik kullanımının hem ekonomiye zarar verdiğine hem de can ve mal güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek vatandaşları sağduyu ve diyaloğa davet etti.