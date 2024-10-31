Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Müge Anlı’ya katılan Ayhan Sarıkaya öldürüldü

Geçtiğimiz yılın haziran ayında eski eşinin kardeşiyle birliktelik yaşadığını daha sonra da evlendiklerini söyleyen Ayhan Sarıkaya, Müge Anlı'ya katılmıştı.

Kaynak: Müge Anlı YouTube ekran görüntüsü

Boşandığı eşinin öz kardeşiyle evlenmesi nedeniyle çocuklarını göremeyen Sarıkaya'nın, eski eşine şiddet uyguladığı ve aldattığı ortaya çıkmıştı.

Programda küfürlü ve öfke dolu konuşmaları nedeniyle Müge Anlı'dan tepki gören Sarıkaya'nın, stüdyodan dışarı alınması istenmişti.

Ölü bulunan Ayhan Sarıkaya / Kaynak: DHA

EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ!

2023 yılında Müge Anlı'ya çıkan Ayhan Sarıkaya (46), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk Köyü'nde meydana geldi. Ayhan Sarıkaya'nın evinin bahçesinde hareketsiz şekilde yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Köye gelen jandarma ekipleri Sarıkaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ayhan Sarıkaya'nın cenazesi otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Müge Anlı YouTube ekran görüntüsü