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Esenyurt'ta minibüs küçük çocuğun üzerinden geçti! O anlar kamerada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2024 10:01 Güncelleme: 31.10.2024 10:07
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Esenyurt’ta minibüs küçük çocuğun üzerinden geçti! O anlar kamerada...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde minibüs sürücüsü küçük çocuğa çarptı. Yaşanan kaza sonrası ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken kaza anı kameralara yansıdı. İşte detaylar...

İstanbul Esenyurt'ta minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı küçük çocuk ağır yaralandı. Sürücü yakalanarak karakola götürülürken, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki minibüs sürücüsü İshak T., o sırada sokakta yürüyen D.S. isimli küçük çocuğa çarptı. Sürücü, çocuğun üzerinden geçerek yoluna devam etti.

İstanbul Esenyurt'ta minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı küçük çocuk ağır yaralandı. (İHA)İstanbul Esenyurt'ta minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı küçük çocuk ağır yaralandı. (İHA)

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR! KAZA ANI KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu görenlerin ihbarı üzerine sokağa ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan minibüs sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak karakola götürülürken İshak T., çocuğu fark etmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan D.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Esenyurtta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdiİstanbul Esenyurtta minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi İSTANBUL ESENYURT'TA MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KÜÇÜK ÇOCUĞU EZDİ

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