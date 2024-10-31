Diyarbakır'da öğretmen servisi kamyonetin altında kaldı!
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan minibüsün karıştığı kazada, 15'i öğretmen 17 kişi yaralandı.
Süt taşıyan Z.T. yönetimindeki 21 AAL plakalı kamyonet, merkez Sur ilçesine bağlı Doğanlı Mahallesi mevkisinde T.B'nin kullandığı 34 JFS plakalı otomobil, ardından öğretmenleri taşıyan İ.T. idaresindeki minibüs ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet ve minibüs sürücüsü ile minibüsteki 15 öğretmen yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.