Aydın’da kömür ateşi ile gelen lezzet hastalıklara karşı koruyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde kömür ateşinde saatler süren hazırlığın ardından hazırlanan kelle paça ve ayak paça çorbaları, hastalıklara karşı direnci doğal yollarda arayanların tercihlerinin başında yer alıyor. Kömür ateşinde hazırlanan çorbalara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kelle paça ve ayak paça çorbaları genellikle sabah saatlerinde tercih edilirken, gün boyu da tok tutuyor.





Tavsiye üzerine 100 kilometre uzaklıktan çorba içmeye geldiğini belirten Süleyman Işık, "Buraya tavsiye üzerine Muğla'dan geldim. Kelle paça çorbası içiyorum, gerçekten de harikaymış. Herkesin bu çorbayı tatmasını tavsiye ediyorum" dedi.



20 yıldır mutlaka haftada en az bir kere güne çorba içerek başladığını kaydeden Ayhan Arslantaş, "Buraya sabah erken saatlerde yürüyüş yaptıktan sonra uğruyorum. Çorbanın sağlık olduğunu bildiğim için müdavimlerindenim. Gün boyu tok tutuyor. 20 yıldır geliyorum. Üzerindeki kolajen yapısı çorbanın kalitesini kanıtlıyor. Damak zevki göreceli bir kavram olsa da benim damak zevkime uyan favori çorbam ayak paça çorbası. Kimi kelle paça sever, kimi mercimek ama ben yıllardır bu çorbadan içiyorum. Kış döneminde muhtemel hastalıklardan bu çorbalardan içerek korunmaya çalışıyoruz. Bu dönemde hastalıklardan uzak kalabilmek için çorba benim için önemli bir faktör" diye konuştu.



Levent Çiğ ise kış aylarında hastalıklardan korunmak için güne çorba ile başladığını söyledi. Çiğ, "Her gün ayak paça çorbası içiyorum, özelikle kış aylarında çorbaya olan ilgim bir kat daha artıyor. Bu çorba her derde deva. Hele bir de buradaki abilerimizin doğal yollarla yaptıkları çorbaların üzerine yok" ifadelerini kullandı.



Çorbaları kömür ateşinde pişirdiklerini belirten lokantacı Ergün Yıldız, "Akşamdan hazırladığımız etlerimiz sabaha kadar kömür ateşinde pişiyor. Sabah geldiğinde temizliyoruz ve kendimize özgü tekniklerle hazırlayarak müşterilerimize doğal bir şekilde sunuyoruz. Kolajen içerikli, doktorların kırık-çıkık vakalarında tavsiye ettikleri çorbalardan biri de bu ayak paça çorbamız. Çorbamız bittiğinde bir daha yapmıyoruz, ertesi gün için hazırlık yapıyoruz" dedi.



"İlik suyundan yapılıyor"

Kış aylarında en çok kelle paça ve ayak paça çorbalarının tercih edildiğini ve birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Yıldız, "Sabah saat 05.00'den itibaren çorba servisimiz başlıyor. Kış aylarında en çok tüketilen çorbalarımız kelle paça ve ayak paça. Bu çorbalarımız ilik suyundan yapılır. Dizlere derman, gözlere fer verir. Soğuk havalarda iç ısıtır, hastalıklardan korur. Ayrıca gün boyu da tok tutuyor" diye konuştu.