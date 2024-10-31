Arnavutköy’de feci kaza! Otomobille minibüs çarpıştı

Olay, 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Tayakadın mevkisinde meydana geldi. Otoyol üzerinde 34 HCG 926 plakalı otomobille seyir halinde olan sürücü, iddiaya göre aynı istikamette seyreden 34 FM 5018 plakalı minibüsün önüne kırdı. Çarpışma nedeniyle taklalar atan minibüs metrelerce sürüklenerek otoyola savruldu. Otomobil ise bariyerlere çarparak otoyol kenarındaki yeşilliklere sürüklendi. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

ÇARPIŞIP KARŞI OTOYOLA UÇTULAR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 5 yaralı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Jandarma ekibi, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu, araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.