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Traktör sürücüsünden feci kaza: Zıplaya zıplaya araçlara çarptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 10:46
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Traktör sürücüsünden feci kaza: Zıplaya zıplaya araçlara çarptı

Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün kullandığı traktör park halindeki 18 araca çarptı. Trafik polisi tarafından yapılan alkol kontrolünde, traktör sürücüsü B.Ü.’nün 3,00 promil alkollü olduğu tespit edildi

Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesinin en büyük mahallesi Şeyhsinan'da meydana geldi. B.Ü. idaresindeki arkasında tarım aleti takılı traktör, sokak üzerinde park halindeki araçlara çarparak seyretti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarlar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kısım ekibi, traktörün yakalanması için harekete geçti. Ekipler, traktörü ve sürücüsünü Havuzlar Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde yakaladı.

Trafik polisi tarafından yapılan alkol kontrolünde, traktör sürücüsü B.Ü.'nün 3,00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan B.Ü. hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili 18 araçta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

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