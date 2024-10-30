Narin cinayetinde HTS gerçeğinin detayları! Manidar zamanlama: Kapanıp açılan telefonlar...

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğerturmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili görülecek davanın ilk duruşması 7 Kasım 2024'te görülecek.

12 TUTUKLU! ARALARINDA ANNE, AĞABEY VE AMCA DA VAR

Narin Güran soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 12 kişinin yargılanmasına başlanmasına sayılı günler ilk duruşma öncesi mahkeme 22 kişi hakkında zorla getirilme kararı verdi. Zorla getirilme kararı verilenler arasında baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran'ın da bulunduğu öğrenilirken; baba Güran'ın "müşteki" geri kalan 21 kişinin ise tanık olarak çağrıldığı öğrenildi.

ATV HABER'E KONUŞTU

Ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı iddialarına tepki gösteren Baran Güran, ATV Haber'e konuştu. Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi elli yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmamasını gözünü seveyim." ifadelerini kullandı.

Narin'in yakın arkadaşı da ATV Haber'e özel açıklamalarda bulunurken, "Üzülüyorum. Hep kavga ederdik. Hep barışırdık." dedi.

45 DAKİKA İÇİNDE SİLDİ

Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, iddianamede HTS kayıtlarıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Kardeşi ve annesiyle ilgili paylaşımlarını 45 dakika sonra silen Baran Güran, "Bana bütün köyün bir baz istasyonunu çıkarsınlar. Annem ve Enes inkâr ediyor mu? Biz evdeyiz diyorlar. Aksi olsa inkâr ederler ve biz evde değiliz derlerdi. Bir HTS diye tutturmuşlar. İddianamede HTS harici bir şey yok" dedi. Ancak Tavşantepe köyü, 3 ayrı baz istasyonundan sinyal alıyordu.

İŞTE HTS GERÇEĞİNİN AYRINTILARI

İlk ihbar 112'ye Narin'in kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos saat 20.43'te ağabey Baran Güran tarafından yapıldı. HTS kayıtlarında ise Narin Baran, 15.11'de en son okul kamera kaydında görüldüğü halde tam 5 saat sonra niye hava karardıktan sonra geç ihbarda bulunuldu?...

Narin'in kaybolmasından 9 gün sonra köydeki bütün cep telefonlarına el konuldu. HTS kayıtlarına göre özellikle olay günü köydeki çoğu telefondaki görüşme ve mesajlar niye silindi?...

Yüksel Güran da HTS kayıtlarına göre 14.28'de telefonu kapandığında ve 15.38'de telefonu açıldığında ev ve müştemilatında bulunuyordu. Yüksel Güran'ın da Enes Güran gibi ikişer dakika arayla aynı saatlerde telefonunun kapanması ve açılmasına mahkemede ne cevap verecek?

İhbar saatlerinde ve bakkalla ilgili alışveriş olayında çelişkili beyanlarda bulunan Enes Güran'ın telefonu niçin kapalıydı ve farklı ifadeler verdi?

Narin'in evinde yapılan aramada 5 battaniye, halı, yolluk ve halı parçalarında bir delil bulunamadı. HTS kayıtlarına göre Narin'in cesedinin sarıldığı bej renkli battaniye suç delili olarak bulunamadı mı?...

Narin'in kaybolmasının ardından Erhan Güran ve Barış Güran evlerine kamera taktırdı. Kamera kayıtları incelendiğinde gece saatlerinde sık sık toplantı yaptıkları anlaşıldı. Bu toplantılara kimler katıldı? Toplantılarda neler konuşuldu?