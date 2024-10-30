Tekirdağ’da korkunç kaza: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde Muratlı Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; F.A. idaresindeki 39 AAE 615 plakalı otomobil, henüz nedeni belirlenemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce bariyere, sonra da yoldan çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada sürücü F.A. ile araçtaki 4 kişi daha yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne, diğer 4 yaralı ise Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı. Hurdaya dönen otomobil kurtarıcı ile yediemin otoparkına çektirilirken, yola saçılan cam kırıkları ise belediye ekiplerince temizlendi. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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