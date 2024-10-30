Sahilde buldu, sosyal medyaya atınca ortalık karıştı! Uzaylı benzeri canlı meğerse paha biçilemezmiş

Avustralya'nın Port Elliott bölgesindeki Horseshoe Bay sahilinde yürüyüş yapan Vicki Evans, tuhaf bir deniz canlısı keşfetti. Uzun ve jöle benzeri tentakullarla kaplı bu yaratığı fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden paylaştığında, kullanıcılar büyük bir merakla karşılık verdi. İlk başta "uzaylı" olarak yorumlanan bu canlı bilim insanları tarafından kabuklu kaz midyesi olarak tanımlandı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Evans'ın keşfi, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Birçok kişi, fotoğraftaki yaratığı görünce şaşkınlıklarını dile getirdi. "Bu kesinlikle gördüğüm en tuhaf şey olabilir!" şeklinde yorumlar yapıldı. Başka bir kullanıcı, fotoğraftaki bir köpeğin ölçeğine bakarak yaratığın uzunluğuna dikkat çekti.

Avustralya'nın Port Elliott bölgesindeki Horseshoe Bay sahilinde yürüyüş yapan Vicki Evans, tuhaf bir deniz canlısı keşfetti. (NYP)

Gerçekler Ortaya Çıkıyor: Kabuklu Kaz Midyeleri

İlk başta bir "uzaylı" olarak nitelendirilen bu tuhaf canlı, aslında bir tür deniz kabuğu olan kaz midyeleriydi. Bu canlılar, yüzeyde yüzen nesnelere, iskelelere ve sahile vuran diğer nesnelere yapışarak yaşayan toplu kabuklulardır.

University of South Australia deniz ekolojisti Dr. Zoe Doubleday, bu büyük kütlenin bir "ana gemiden" kopup sahile sürüklendiğini ifade etti. Dr. Doubleday, "Bundan önce böyle bir şey görmemiştim. Bunun uzun bir süre suda kalmış eski bir iskele ayağı veya deniz yapısı olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Avustralya'nın Port Elliott bölgesindeki Horseshoe Bay sahilinde yürüyüş yapan Vicki Evans, tuhaf bir deniz canlısı keşfetti. (NYP)

Bilimsel Açıklamalar ve Yeme Alışkanlıkları

Kabuklu kaz midyeleri, midye ve istiridye ile benzerlik gösterse de, aslında ıstakoz ve yengeçlerle daha yakındır. Bu canlıların kabukları içinde küçük, karides benzeri bacaklar barındırdığı ve plankton gibi besinleri süzdüğü belirtilmiştir. Portekiz ve İspanya'da "percebes" olarak bilinen kabuklu kaz midyeleri, eritilmiş tereyağı ile sunulan bir lezzet olarak değerlendirilmektedir.

Pahalı Bir Lezzet

Bu deniz ürünleri, dünyanın en pahalı deniz ürünlerinden biri olarak bilinir. Pound başına 125 dolara kadar alıcı bulabilmektedirler. 2020 yılında Galler'de plajda bulunan bir midyelerin kütlesinin değeri yaklaşık 65.000 dolar (2.228.772,14 TL) olarak tahmin ediliyor. Tuhaf isimleri ise Orta Çağ doğal bilimcilerinin midyelerin aslında kaz yumurtaları olduğuna dair inançlarından kaynaklanmaktadır. Yavru kazlar yumurtalarından çıkmak için hazır olduğunda bu deniz canlıları kayalıklardan düşerek denize açılmaktadır.