TBMM Bafa Gölü için harekete geçti! Kurtarılacak

Nesli tehlike altında bulunan, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ancak son dönemde Uşak, Denizli ve Aydın illerinde faaliyet gösteren sanayi tesisleri ve yerleşim birimlerinin atık sularından kaynaklanan aşırı kirlilik ve kurak mevsimlerde tarım alanlarında kullanılması nedeniyle kuruma riskiyle karşı karşıya olan Bafa Gölü'nü kurtarmak için harekete geçildi.

SABAH, Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan Bafa'da yaşanan çevre felaketini gündeme getirmesinin ardından toplantı üstüne toplantı yapan TBMM Dilekçe Komisyonu, yerinde inceleme için 4-5 Kasım'da bölgeye gitme kararı aldı.

Komisyon Başkanı Sunay Karamık, gölün kirletilmesi konusunda bilgi alacaklarını belirterek, "Kurumları harekete geçiriyoruz. Bir yavaşlama varsa süreçte onu çözüyoruz, farkındalığı yükseltiyoruz. Sorunları yerinde vatandaşın ağzından dinliyoruz" dedi.

Komisyon, çalışmaların ardından sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlayacak. Komisyonda Bafa Gölü için planlanan tedbirler de anlatıldı.

SİT ALANI ARTACAK

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat, madencilik faaliyetine izin verilmediği, ÇED belgesi düzenlenmediği ve mevcut madenlerin de faaliyetlerinin durdurulduğu bilgisini verdi.

Doğal Sit Alanları ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Muhammed Aktaş ise Bafa Gölü çevresinde ekolojik temelli bilimsel araştırma yaptıklarını, hazırlanan rapor doğrultusunda 15 bin hektarlık birinci derece sit alanının 21 bin hektara çıkarılması ve koruma altına alınmasına karar vereceklerini açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tuğrul Şahin de, Bafa Gölü'ne uluslararası statü kazandırılarak milli park olması için arazi çalışması başlattıklarını kaydetti.

Ayrıca Büyük Menderes Nehir Havza Planı kapsamında kentsel, endüstriyel, tarımsal kaynaklı kirliliklere karşı 1200 tedbirin Bafa Gölü için de söz konusu olacağı kaydedildi.