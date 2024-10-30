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Osmaniye'de durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı! 2 kişi gözaltında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 08:50
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Osmaniye’de durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı! 2 kişi gözaltında

Osmaniye’de durdurulan otomobilde yapılan aramada 33 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile otomobilde yaptığı aramada bagaj kısmında bulunan çuval ve valizin içine saklanmış 33 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mahmut İ. ve Halil A. tutuklandı.

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