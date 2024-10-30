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Domuzun saldırdığı çiftçi öldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 15:47
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Domuzun saldırdığı çiftçi öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çiftçi Mehmet Keser (54), tarlada çalıştığı sırada uğradığı domuz saldırısında hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Milas'ın Bafa Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır tarlasında çalışan Mehmet Keser, yaban domuzunun saldırısına uğradı. 2 çocuk babası Keser'in çığlıklarını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Keser, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Domuzun da bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

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