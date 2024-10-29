Kafede kızın gizlice fotoğraflarını çekmişti! Karar verildi

Bayrampaşa'da, bir kafede arkadaşıyla birlikte oturan T.Ö., iddiaya göre karşı masada oturan 16 yaşındaki bir kızın gizlice fotoğrafını çekti. Durumu fark eden diğer müşteriler, 2 arkadaşa tepki gösterdi. İkili kısa bir süre sonra kaçmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından yakalanan T.Ö. darbedilerek polise teslim edildi. T.Ö ifadesinin ardından serbest bırakıldı. T.Ö. ifadesinde "Kız arkadaşımla görüntülü konuşuyordum. Mekanı göstermemi istedi. Gösterdim. Telefonu masaya bırakıp lavaboya gittim. Sonra geldiğim de başımda bir kız 'beni taciz ettin' diyordu. Telefonuma baktım fotoğraflar vardı." dediği öğrenildi.

Olay, 27 Ekim Pazar günü öğlen saatlerinde, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir kafede yaşandı. Kafede arkadaşı H.M., ile oturan T.Ö., iddiaya göre, karşı masada arkadaşlarıyla oturan 16 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonuyla gizlice fotoğrafını çekti. Durumu fark eden diğer müşteriler, iki şüpheliye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.Ö., ve H.M., kafeden ayrıldı. Bazı vatandaşlar şüphelileri bir süre kovaladı. Şüphelilerden T.Ö. kendisini kovalayan bir grup tarafından Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yakalandı. Grup, T.Ö.'yü darbedip, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri T.Ö.'yü gözaltına aldı. T.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H.M.'yi arama çalışmaları ise sürüyor . T.Ö. ifadesinde "Kız arkadaşımla görüntülü konuşuyordum. Mekanı göstermemi istedi. Gösterdim. Telefonu masaya bırakıp lavaboya gittim. Sonra geldiğim de başımda bir kız 'beni taciz ettin' diyordu. Telefonuma baktım fotoğraflar vardı." dediği öğrenildi.