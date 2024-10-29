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Kafede kızın gizlice fotoğraflarını çekmişti! Karar verildi

Kafede kızın gizlice fotoğraflarını çekmişti! Karar verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 18:11
İstanbul Bayrampaşa'da bir şahıs karşı masada oturan 16 yaşındaki kızın fotoğraflarını gizlice çektiği iddiasıyla darp edildi. Kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs polis ekiplerine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı.
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