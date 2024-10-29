28 Ekim sabahı gün doğumunda "ay-yıldız" silüeti böyle görüntülendi

Fatsa ilçesinde yaşayan Mehmet Argın (30), 28 Ekim tarihi sabah saatlerinde gün doğumu eşliğinde oluşan manzarayı çekmek için sahile indi. Burada drone çekimi yapmak isteyen Argın, çekime başlamadan önce cep telefonu kamerası ile güneşin doğuşunu kayda aldı.

Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Argın, gelen yoğun mesajlar üzerine videoya yeniden baktığında, bulutların arasında ay-yıldız silüeti olduğunu fark etti.

(A HABER ARŞİV)



"VİDEOYU ÇEKERKEN FARKINDA DEĞİLDİM"



Mehmet Argın, ay-yıldız silüetini gelen mesajların ardından fark ettiğini belirterek, "Sabaha karşı Fatsa Öğretmenevi'nden güneşin doğuşunu gördüm, gökyüzünde bir kızıllık vardı. Drone ile video almak istedim ve sahile geldim. İlk önce sosyal cep telefonu ile kısa bir video çektim ve güneşin doğuşu diye paylaştım. O esnada farkında değildim, güneşin üzerinde bulutlarda ay-yıldız silüeti varmış. Çekerken anlamadım, sonradan gelen mesajlar üzerine anladım. Fark edince benim de tuhafıma gitti." diye konuştu.