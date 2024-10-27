Şanlıurfa'da komşuların taşlı sopalı kavgası kanlı bitti! Çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda tartışma kavgaya döndü ve taşlar sopalar havada uçuştu. Kavgada 11 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.
Ayvanat Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.
TAŞLARLA SOPALARLA KAVGA ETTİLER
Tartışma, bir süre sonra diğer aile fertlerinin de karışmasıyla taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kavgada yaralanan 11 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, mahalle ve hastanede önlem aldı.