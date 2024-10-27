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Bilecik'te şömineden sıçrayan ateş tek katlı evi küle çevirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 18:39
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Bilecik’te şömineden sıçrayan ateş tek katlı evi küle çevirdi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şömineden sıçrayan ateşin neden olduğu yangında, tek katlı ev küle döndü.

İlçeye bağlı Nazifpaşa köyünde Eşref B.K'. ya ait evde yaktıkları şöminenin tam sönmeyerek tahtaları tutuşturması sonucu sabah saat 07.00 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın söndürülürken, tek katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmaması sevindirirken, Jandarma yangın ile ilgili tahkikata başladı.

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