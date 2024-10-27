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Kayseri'de hayrete düşüren olay! Midesinden çıkanlar şoke etti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2024 13:26 Güncelleme: 27.10.2024 13:29
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Kayseri’de hayrete düşüren olay! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin midesinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. İşte o görüntüler...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.G. (36) ve A.A.'yı (34) yakaladı.

ŞOKE EDEN OLAY! MİDESİNDEN...

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2,7 gram uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G.'nin röntgen ve tomografi çekimlerinde midesinde uyuşturucu tespit edildi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Yapılan ameliyat ile şüphelinin midesinden 88 kapsül halinde toplam 974,52 gram afyon sakızı çıkarıldı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Şüphelinin taburcu edilmesinin ardından 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Şoke eden olay! Midesinden...Şoke eden olay! Midesinden... ŞOKE EDEN OLAY! MİDESİNDEN...

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