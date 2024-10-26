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Kayseri'de öldürdüğü domuzu aracının arkasında sürükleyen sürücüye ceza

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 15:45
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Kayseri’de öldürdüğü domuzu aracının arkasında sürükleyen sürücüye ceza

Kayseri'de öldürdüğü domuzu aracının arkasında sürükleyen sürücüye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlattı. Öldürdüğü domuzu aracına bağlayıp sürükleyen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgi maddelerince cezai işlem uygulandı, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında da adli işlem yapıldı.

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