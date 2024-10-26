62 yaşında 30 kilo verdi, bastonu bıraktı! Hayatını değiştiren sır ortaya çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Nasibe Kaya, diz ağrıları ve hareket kısıtlılığı nedeniyle bastonla yürümek zorunda kalmış. 126,5 kiloya ulaşan Kaya, ağrılarında dolayı zor günler geçiriyordu, doktorlar ameliyat önerisinde bulunmuştu. Ameliyattan kaçan Nasibe Hanım, İl Sağlık Müdürlüğü Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu.

Burada diyetisyen ve fizyoterapistlerin rehberliğinde hem sağlıklı bir beslenme planı hem de düzenli egzersiz programı uygulamaya başladı. Sonuç olarak 30 kilogram verdi ve baston kullanmayı tamamen bıraktı. Artık merdivenleri rahatça inip çıkabiliyor ve eski ağrılarından büyük ölçüde kurtulmuş durumda.

Nasibe Kaya (İHA)

Diyet ve Egzersizle Hayatını Değiştirdi

Nasibe Kaya, sürecin başında hem kilo vermekte hem de diz ağrılarını hafifletmekte zorlansa da uzmanların yardımıyla yaşam kalitesini yeniden kazandı. Diyet ve egzersiz programlarına sıkı sıkıya uyan Kaya, "Dizlerimden hiç rahat değildim, evin içinde bastonla yürüyordum. Bana ameliyat dediler, ondan da kaçtım. Diyetisyene geldim o da fizyoterapiye yönlendirdi. İkisinin eşliğinde bugünlere geldim. Yaklaşık 30 kilo verdim, 126,5'dan indim. Daha fazla kilo vereceğim. Diyetisyen ve fizyoterapistten hem kilo verme de hem de egzersiz yaparak çok faydalandım. Diyetisyenimin verdiği diyetlere dikkat ediyorum, fizyoterapi hocamın yaptırdığı hareketleri evde de yapıyorum. Yürüyüşümü yapıyorum. Sağlıklı yaşamak için uğraşıyorum. Hayat kalitem daha çok yükseldi. Daha önce çok ilaç kullanıyordum şimdi daha az ihtiyaç oldukça kullanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Nasibe Kaya (İHA)

Otuz Kilo Verdi Bastondan Kurtuldu

Diyetisyen Selahattin Aydın ve Fizyoterapist Nuray Çolak'ın ortak çabaları sayesinde Nasibe Hanım, büyük bir dönüşüm yaşadı. İlk başvurduğunda kilo fazlası ve diz ağrılarıyla baş edemeyen Kaya, artık daha rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Nasibe Hanımın dönüşümüne tanıklık eden Çolak "İlk geldiğinde kiloluydu, merdiveni inip çıkması zorluydu. Diz ağrısı vardı, günlük yaşam aktivitelerinde zorlanıyordu. Diyetisyene geldi sonra fizyoterapi birimimize geldi. Egzersizlerde kişiye özel olduğu için bir değerlendirme yaptık. Haftanın 2 günü grup ve zaman zaman bireysel olarak egzersizler yaptık, devam da ediyoruz. Kendisi memnun bizde o memnun olduğu için memnunuz. Çünkü artık merdivenleri rahat bir şekilde inip çıkıyor, baston kullanıyordu, bastonu attı artık" dedi.

Nasibe Kaya (İHA)

Nasibe Hanımın Başarı Hikayesi

Nasibe Kaya'nın bu etkileyici dönüşümü, kilo vermek ve sağlıklı yaşamak isteyen pek çok insan için ilham verici bir örnek. Diyetisyen Selahattin Aydın, "Bu süre içerisinde sağlıklı beslenmeyi öğrendi, alışkanlıklarının bir kısmını değiştirdi. Yaklaşık 30 kilogram kadar da verdi. Bizim hedefimiz ona sadece kilo verdirmek değil, sağlığını da korumak. Bu şekilde ilerde oluşabilecek hastalıkları engellemiş oluyoruz hem de diz ağrılarına çözüm buluyoruz. Nasibe hanımda olduğu gibi diğer insanlarında hayat standartlarını yükseltmek sağlıklarını korumak hedefimiz" diyerek açıklamalarda bulundu.