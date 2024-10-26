İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 RL 680 plakalı minibüs, otoyolun Altıeylül ilçesi Karakol Mahallesi yakınlarında önünde seyreden tıra çarptı. Kazada minibüste bulunan F.B, S.B. ve A.Y. araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 3 yaralı, Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı. Bölgede kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.