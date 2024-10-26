Bahçelievler’de 40 farklı suç kaydı bulunduğu belirlenen zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde kişiden şüphelendi. Durdurulan şüphelinin yapılan sorgulamasında farklı suçlardan 40 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Kimliği belirlenen C.E'nin 20 Ekim Pazar günü Kağıthane'de meydana gelen kasten yaralama olayının da faili olduğu tespit edildi. Üst aramasında şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, mermi ve 22 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.