Erzurum sonbaharla birlikte açık hava stüdyosuna dönüştü

Deniz seviyesinden bin 900 metre yükseklikteki yerleşim alanı ile Erzurum Türkiye'nin en soğuk ve en çok kar alan illerinden birisi. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta zirvesi karla kaplı Palandöken Kayak Merkezi, Atatürk Üniversitesi Kampüsü ve Ata Botanik Parkı'nda sonbaharın güzelliği dronla görüntülendi. Yüksek rakımlı bölgelerde farklı renklere bürünen ağaçlar, karın yansıttığı beyaz örtü ile birleşince renk cümbüşü oluşturdu.

İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan ağaçların sonbaharla birlikte farklı renklere bürünmesi ile Erzurum'u açık bir stüdyoya çevirdiğini söyleyen Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Zeynep Aslan (21), "Arkadaşımla fotoğraflar çekilmek için Palandöken'e gittik. Çok güzeldi, karlar yağmıştı. Zaten Erzurum'un doğal bir güzelliği ve manzarası var. Sonbaharın gelişi ile birlikte yeşillenen, kahverengiler bir araya karıştı. Tabi burası Erzurum, burada beyazlarda giriyor işin içine. Çok güzel bir manzara vardı" diye konuştu.

Erzurumlu Tuğçe İrem Dumlu ise "Erzurum'a sonbaharın gelmesi ile çok müthiş bir manzara ortaya çıktı" dedi