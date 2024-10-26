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Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.10.2024 10:45
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Batman’da bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da bir kargo kamyonunda yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 605 paket sigara ve diğer tütün ürünleri ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılana açıklamada, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Batman-Bismil kara yolunda bir kargo firmasına ait kamyonu durdurduğu belirtildi. Açıklamada, kamyonda yapılan aramada gümrük kaçağı 3 bin 605 paket sigara, 570 puro, 144 elektronik sigara, 45 paket pipo tütünü ve 76 paket nargile tütünü ele geçirildiği, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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