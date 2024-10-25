Eskişehir'de tramvay seferlerini aksatan kaza
Eskişehir'de kontrolden çıkan bir otomobil tramvay yolu üzerine devrildi. Kaza nedeniyle bölgede tramvay seferleri aksadı. Aracın bölgeden kaldırılması sonrası seferler normale döndü.
Eskişehir'de tramvay yolu üzerinde devrilen otomobil, tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu. Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 26 RV 392 plakalı otomobil devrildi. Tramvay hattı üzerinde devrilen otomobil, seferlerin aksamasına neden oldu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla tramvay seferleri de normale döndü.