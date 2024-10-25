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Batman'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 15:15
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Batman’da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

Batman'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlar arasında belediye servis minibüsünün de olduğu öğrenilirken, olayda 5 kişi yaralandı.

Batman'da aralarında belediye servis minibüsünün de olduğu 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde merkeze bağlı Balpınar Belediyesi'ne ait servis minibüsü ile bir otomobil çarpıştı. Bu sırada seyir halindeki başka bir otomobil daha kazaya karıştı. Bir minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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