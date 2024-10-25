Diyarbakır'da endişe veren görüntüler: Balıklar su yüzeyine çıktı, inceleme başlatıldı
Diyarbakır'da Devegeçidi Köprüsü bölgesinde yer alan derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Devegeçidi Köprüsü mevkisindeki dereden kötü koku yayılması ve balıkların su yüzeyine çıkması üzerine çevredekiler durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.
Numuneler analiz edilmek üzere Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne gönderilecek.