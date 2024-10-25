25 Ekim 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da endişe veren görüntüler: Balıklar su yüzeyine çıktı, inceleme başlatıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 21:32
ABONE OL
Diyarbakır’da endişe veren görüntüler: Balıklar su yüzeyine çıktı, inceleme başlatıldı

Diyarbakır'da Devegeçidi Köprüsü bölgesinde yer alan derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Devegeçidi Köprüsü mevkisindeki dereden kötü koku yayılması ve balıkların su yüzeyine çıkması üzerine çevredekiler durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi.

Diyarbakır'da bir derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı (AA)Diyarbakır'da bir derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı (AA)

Bölgeye gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

Diyarbakır'da bir derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı (AA)Diyarbakır'da bir derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı (AA)

Numuneler analiz edilmek üzere Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsüne gönderilecek.

Diyarbakır'da bir derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı (AA)Diyarbakır'da bir derede balıkların suyun yüzeyine çıkmasıyla ilgili inceleme başlatıldı (AA)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör