Anne ve oğlunun üzerine harç döküldü!
İnanılmaz olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Kaldırımda yürüyen kadın ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine bir inşaatın beton dökümü sırasında, mikserin hortumunun patlaması sonucu harç döküldü.
Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Millet Caddesi'nde yaşandı.
İddiaya göre inşaat alanında her hangi bir tedbir alınmadan yapılan beton dökümü sırasında, beton mikserinin pompası patladı.
Pompadan dökülen harç, o esnada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki oğlunun üzerine döküldü.
Anne ve oğlunun panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.