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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın içinde olduğu araç kaza yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 15:06 Güncelleme: 24.10.2024 16:18
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın içinde olduğu araç kaza yaptı

Ankara'da içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da bulunduğu araç kaza yaptı. Bakan Göktaş'ın durumunun iyi olduğu bildirilirken ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı.

BAKAN GÖKTAŞ'IN ARACI KAZA YAPTI

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.

Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Bakan Göktaşın aracı kaza yaptıBakan Göktaşın aracı kaza yaptı BAKAN GÖKTAŞ'IN ARACI KAZA YAPTI

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