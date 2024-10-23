Üsküdar'da polise çekiçli saldırı! Silah çektiler...
Üsküdar'ın Bulgurlu Mahallesi'nde polis ekiplerinin yanına gelen şahıs çekiçle polisin başına vurarak silah çekti. Olay yerindeki diğer polis memuru şahsı ve arkasından gelen babasına ateş ederek saldırganları etkisiz hale getirdi. İşte detaylar...
Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde otomobildeki polis ekiplerinin yanına gelen kişi çekiçle polisin başına vurduktan sonra silah doğrulttu.
Otomobildeki diğer polis memuru silahla şüpheliye ve arkasından gelen babasına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.