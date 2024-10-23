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İran uçuşları 1 Kasım'a kadar iptal! THY ve Pegasus'tan açıklama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 11:47
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İran uçuşları 1 Kasım’a kadar iptal! THY ve Pegasus’tan açıklama...

Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddialar sonrası seferlerini 1 Kasım'a kadar durdurdu. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar nedeniyle bu ülkeye yapacağı seferleri 1 Kasım'a kadar durdurma kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik sebebiyle daha önce Lübnan seferlerini durduran THY ve Pegasus, aynı gerekçe ile İran seferlerini de iptal etti.

Pegasus, 1 Kasım'a kadar İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve İsfahan kentlerine uçuş yapmayacak.

THY de İran'ın birçok kentine yaptığı uçuşları 1 Kasım'a kadar durdurdu.

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