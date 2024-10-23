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Taziyeye giderken aniden karşısına çıktılar! Hayrete düşürdü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 14:25
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Taziyeye giderken aniden karşısına çıktılar! Hayrete düşürdü

Görüntüler Bitlis'in Ahlat ilçesinde kayda geçti. Cemalettin Köyü’ne taziye ziyaretine giden yolcular bir anda karşılarına çıkan manzarayı görünce hayretler içerisinde kaldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin Köyü'ne taziye ziyaretine giden yolcular, Ahlat-Malazgirt yolunda domuz sürüsü ile karşılaştı.

TAZİYEYE GİDERKEN HAYRETE DÜŞTÜLER

Tek sıra halinde yolcuların aracının önünden geçen domuz sürüsü araçtaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Domuz sürüsünü gören yolcular hayretler içerisinde kaldı.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

Taziyeye giderken hayrete düştülerTaziyeye giderken hayrete düştüler TAZİYEYE GİDERKEN HAYRETE DÜŞTÜLER

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