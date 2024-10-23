Taziyeye giderken aniden karşısına çıktılar! Hayrete düşürdü
Görüntüler Bitlis'in Ahlat ilçesinde kayda geçti. Cemalettin Köyü’ne taziye ziyaretine giden yolcular bir anda karşılarına çıkan manzarayı görünce hayretler içerisinde kaldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin Köyü'ne taziye ziyaretine giden yolcular, Ahlat-Malazgirt yolunda domuz sürüsü ile karşılaştı.
Tek sıra halinde yolcuların aracının önünden geçen domuz sürüsü araçtaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Domuz sürüsünü gören yolcular hayretler içerisinde kaldı.
Domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.